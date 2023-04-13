محافظة الجيزة: غلق جزئي بطريق الواحات لمدة يومين لتنفيذ خط صرف الأمطار

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال حفر لتوصيل خط صرف مياه الأمطار بطريق الواحات، وتحديداً أمام محطة وقود «شيل أوت»، الكائنة بجوار مدينة حدائق الأهرام في الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

غلق جزئي بطريق الواحات

وأضافت محافظة الجيزة في بيان، يستلزم الأمر إجراء غلق جزئي بطريق الواحات وتحديداً بالموقع والاتجاه المشار اليه وذلك لمدة يومين ابتداءً من صباح غد، الجمعة وحتى صباح يوم السبت المقبل، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

وضع اللوحات الإرشادية

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وعينت الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.