نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات التطوير والرصف بسقارة والبدرشين

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التطوير والرصف وإقامة أسوار بطريق سقارة السياحي للتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة للوقوف علي أخر المستجدات، والتأكيد علي تكثيف حجم الأعمال للتغلب علي أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تنفيذ المشروعات.

تيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة

وجه نائب محافظ الجيزة برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، وتفقد النائب محطة رفع الصرف الصحي بقرية سقارة لمتابعة أخر مستجدات مشروع الصرف بالقرية مشددا بسرعه الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني للمشروع.

الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة أول بأول

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد عدد من شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة داخل القرية مشددا علي رئيس الوحدة المحلية للقريه بالاهتمام بمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة أول بأول ورفع الإشغالات بمداخل ومخارج القرية التي تعوق حركة السيارات والمارة.

حضور مسؤلي مديرية الطرق ومديرية الإسكان والجهاز التنفيذي

رافق نائب المحافظ خلال الجولة محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤلي مديرية الطرق ومديرية الإسكان والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيرة و الشركات المنفذة للأعمال.