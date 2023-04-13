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ضبط ‏79 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:47 م | الخميس 13 أبريل 2023
تحويلات مرورية - صورة أرشيفية

تحويلات مرورية - صورة أرشيفية

تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط (79072) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

- 6099 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 353 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 23 مخالفة موقف عشوائي.

- 82 مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع