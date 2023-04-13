مدير مدرسة يقبل يد «عامل» وسط الطلاب بعد نقله لأخرى بأسيوط.. رد الجميل

في لفتة جميلة تدل على مدى الحب والإخلاص والتفاني في العمل، قام قباري صديق عمر، مدير مدرسة الشهيد جابر ثابت عبد الحافظ، الابتدائية بنات بقرية ديرالجنادلة التابعة للإدارة التعليمية بمركز الغنايم في محافظة أسيوط، بتقبيل يد ورأس شعبان صادق همام، خلال احتفالية وممر شرفي أقيم له بفناء المدرسة بعد نقله إلى مدرسة أخرى.

رد الجميل لعامل المدرسة

ولقيت اللفتة الجميلة التي قام بها مدير مدرسة الشهيد جابر ثابت بقرية ديرالجنادلة، تفاعلا كبيرا من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي كونها تبين كمية الإخلاص في العمل ورد الجميل الذي قامت به المدرسة بقيادة مديرها بتكريم العامل البسيط وسط فناء المدرسة بحضور أعضاء هيئة التدريس والتلاميذ لإرسالة رسالة أنه لا فرق بين عامل وأي موظف مخلص في أداء عمله على أكمل وجه.

رحلة من الإخلاص في العمل

وقال قباري صديق عمر، مدير مدرسة الشهيد جابر ثابت عبدالحافظ الابتدائية بنات بقرية ديرالجنادلة، إن العم شعبان صادق همام منذ عمله في المدرسة ويتميز بالعامل النشيط ذو الأخلاق العالية والهمة والاحترام وما قام به من تقبيل يده وسط فناء المدرسة احتراما لعمله وما قام به من عمل وإخلال وتفاني في العمل، فضلا عن تنظيم ممر شرفي له في المدرسة تكريما له بعد نقله إلى مدرسة الشهيد فوزي عثمان الإعدادية بنات بالقرية، وأن هذا المشهد العظيم دمعت له العيون وخصوصا الحاضرين من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.