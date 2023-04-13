محافظ أسيوط يهنئ البابا تواضروس وأساقفة ورؤساء الطوائف بعيد القيامة

بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد كما قدم التهنئة للأخوة الأقباط بهذه المناسبة.

برقية تهنئة من محافظ أسيوط

وجاء في البرقية: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة أسيوط وجميع قياداتها التنفيذية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل عام وسيادتكم بخير».

أقباط أسيوط

وبعث المحافظ أيضا برقيات تهنئة إلى جميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات بأسيوط بمناسبة العيد داعياً الله عز وجل أن يعيده عليهم بموفور الصحة والسلام وأن يعيد تلك الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين ومسيحيين بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير وأن يبقى وطننا الغالى دائمًا وأبدًا رمزاً للأمن والأمان والسلام والمحبة.

المحبة بين المسلمين

كما تقدم محافظ أسيوط بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط بمناسبة العيد أملًا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا على الجميع وأن يحفظ مصر ويرعى شعبها وأن يسود مصرنا الغالية الخير والرخاء والسلام وأن تحيا مصر دائمًا بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة مؤكدًا على قوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط وهذا ما شهدته مصر على مر العصور.