محافظ أسيوط يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوي المحافظة وبعض الموظفات بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تقديرًا لمجهوداتهن وتميزهن وتفانيهن في العمل.

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ووفاء رفعت مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط والدكتورة هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات الأهلية وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة وشيرين محي الدين مدير إدارة التأهيل الاجتماعي والشيماء أحمد عبد المعطي مدير إدارة التخطيط وولاء الدين أحمد مدير مركز المعلومات ورفعت رمضان مدير إدارة الضمان الاجتماعي وبعض الأسر والامهات المثاليات.

حفل إفطار جماعي

تضمن الاحتفال حفل إفطار جماعي مع محافظ أسيوط والأمهات المثاليات وأسرهن ومديري الإدارات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط وذلك بنادي ضباط الشرطة بمركز الفتح.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب من مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ثم الاستماع إلي التواشيح الدينية لفرقة الانشاد الديني بثقافة أسيوط.ثم كرم المحافظ كل من السيدة هدي إبراهيم محمود صالح المقيمة بمركز القوصية لفوزها بلقب الأم المثالية الأولي على مستوى المحافظة لعام 2023 تقديرًا لما قدمته من تضحيات وكفاح في تربية أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها منذ نحو 33 عامًا حيث وهبت نفسها لتربية أطفالها ليكونوا أفرادًا نافعين في المجتمع ليصبح منهم المحامي والمحامية والطبيبة لتستحق بذلك لقب الأم المثالية بجدارة لهذا العام وتم منحها شهادة التقدير.

الأم المثالية الثانية

كما كرم السيدة عواطف عبدالعاطي المقيمة بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية لفوزها بقلب الأم المثالية الثانية والسيدة ثريا محمد عبدالمالك المقيمة بالعوامر التابعة لمركز ديروط لفوزها بالأم المثالية «تمكين اقتصادي» كما كرم السيدة زينب طه أسعد عبدالرازق لفوزها بلقب الأم المثالية الأولي لمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ووفاء رفعت سيد لفوزها بلقب أم مثالية ثانية لمديرية التضامن الاجتماعي.

كما تم استكمال فقرات الحفل بتكريم نجية عطية حسن ونوال طه عبد العال وصباح موسي محمد وعفاف هداية صالح لتميزهن في العمل بإدارات مديرية التضامن الاجتماعي وتم منحهن شهادات التقدير.

كفاح الأمهات بأسيوط

ووجه محافظ أسيوط الشكر للأمهات المثاليات والمكرمات مؤكدًا على اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والإقتصادية الصعبة كما وجه تحية اعزاز وتقدير لكل أمهات مصر بصفة عامة وأمهات محافظة أسيوط بصفة خاصة لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل معبرًا عن سعادته بتكريم الأمهات كل عام والذي يعد تقليدًا مهمًا لأهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل راية البناء والتنمية فهي الوحيدة القادرة على إعداد جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار.