الكشف على 112 مريضا في قافلة طبية بـ3 مراكز بالغربية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان ومستشفى طنطا الجامعي، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 112مريضا، في عدد من قرى مراكز بسيون وطنطا وكفر الزيات، وذلك في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وقال أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إن القافلة الطبية استهدفت قرى بلشاي مركز كفر الزيات، وكوم عبود مركز بسيون، وقريتي كفر سبطاس وعزبة المنسي مركز طنطا.

الرعاية الصحية والاجتماعية

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الي جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم موضحا في بيان صحفي، أن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الي زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تنفيذ مشروعات خيرية في الغربية

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.