إلغاء فصل التيار الكهربائي في 3 محافظات لليوم الثالث على التوالي

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إلغاء فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس لليوم الثالث على التوالي لسوء الأحوال الجوية وترحيل الأماكن المقرر صيانتها، وفقا لخطة الصيانة المتبعة بالشركة، على أن يتم تنفيذ الصيانة بالأماكن المستهدفة بخطة فصل اليوم إلى الأسبوع القادم عقب تحسن الأحوال الجوية.

وأوضحت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه سيتم إخطار المواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، بموعد الفصل الجديد مسبقًا، ليتمكن أصحاب المستشفيات والمخابز من توفير مغذي بديل.

فصل التيار الكهربائي

كانت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، قد حددت في بيان سابق، الأماكن التي كان سيتم فصل التيار الكهربائي بها اليوم الخميس عقب ترحيل فصلها من يوم الثلاثاء لسوء الأحوال الجوية.

حددت الشركة مسبقا أماكن قطع الكهرباء بقرى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ بيوم الثلاثاء الماضى ثم تم إلغاء الفصل لسوء الأحوال الجوية ثم تم ترحيلها للأمس الأربعاء ليتم التأجيل لليوم لسوء الأحوال الجوية، ومع استمرار سوء الأحوال الجوية رحلت صيانة المدن والقرى المستهدفة بالفصل ليوم الأحد من مطلع الأسبوع المقبل.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

كما من المقرر، فصل التيار الكهربائي عن قرى رى بصار وكوم التين وجالية وكبرى وكفر أبو ناصر والتميمي وعبد العال والسيد والبداية والطويل والخلايلة بمحافظة الدقهلية رأس الخليج وأريمون والروضة والفني، بمحافظتي دمياط وكفر الشيخ من الساعة 10 صباحًا حتى 1 مساءً.