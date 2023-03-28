وزير الداخلية النمساوي: تراجع مفاجئ بطلبات اللجوء في فبراير الماضي

أكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، أن طلبات اللجوء في البلاد تراجعت بشكل مفاجئ في فبراير الماضي، لافتًا إلى أن الأرقام آخذة في الانخفاض.

انخفاض في أعداد اللجوء

وقال وزير الداخلية، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه جرى تقديم 2662 طلب لجوء في النمسا الشهر الماضي بانخفاض قدره 38% تقريبًا مقارنة بالشهر السابق (4288 طلب لجوء)، موضحًا أن العام السابق شهد تقديم 3393 طلب لجوء في فبراير مما يعني أيضًا انخفاضًا بنسبة 22%.

وأضاف الوزير أن معظم طلبات اللجوء المقدمة في فبراير الماضي جاءت من مواطنين سوريين 778 شخصًا، يليهم أشخاص من أفغانستان 496 شخصًا والمغرب 454 شخصًا وبنغلاديش 156 طلبات.

وأشار كارنر إلى أن التراجع في طلبات اللجوء بدأ في نوفمبر الماضي ويعود إلى الضوابط المكثفة من الشرطة النمساوية على الحدود مع المجر ضمن عملية فوكس وأيضًا إلى نهاية السفر بدون تأشيرة إلى صربيا.