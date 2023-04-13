ينتظر جمهور مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، عرض الحلقة 22 لاستكمال الأحداث ومعرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023، وتتوالى الأحداث المشوقة، لمعرفة ما الذي ستفعله نادرة في الحلقات القادمة خلال محاولاتها للحصول على إرث نجلها.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

ويعرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أحداث مسلسل عملة نادرة

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة، أحداثًا مثيرة منذ وقوف نيللي كريم في وجه عبدالجبار والد زوجها الراحل، لتأخذ ميراثها ونجلها، لكنه رهن حصولها عليه بموافقتها من الزواج بمسعود ابنه الأكبر.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة، من بطولة نيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وفريدة سيف النصر، وجومانا مراد، ورمزي العدل، ونهى صالح، ومريم الخشت، وريم رؤوف، وندى موسى، وعلي الطيب، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.