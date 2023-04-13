مسلسل عملة نادرة الحلقة 21.. اكتشاف المقبرة الفرعونية أسفل منزل دميانة

شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 21، أحداثًا مثيرة خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد وفاة «شداد» الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي، وطرد «نادرة» التي تجسد دورها نيللي كريم.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 21

تذهب «إسراء» مريم الخشت، لتنفيذ طلب «نادرة» نيللي كريم وتنجح في الأمر، إذ طلبت منها غرضًا من أغراض مسعود، ثم طلبت نادرة، من «جاسم» أحد رجال شداد المخلصين، أن يُحضر لها غرض مسعود من إسراء، وإحضار شيخ معه.

الحلقة 21 من مسلسل عملة نادرة

ويستعين «عبد الجبار» بشيخ سوداني لفتح المقبرة، ويدرك الشيخ الذي استعان به أبو عصايا الذي يجسد دوره جمال سليمان، أن عبد الجبار استعان بشيخ سوداني وطلب منه خريطة للنجع، ويخبرهم الشيخ السوداني أنّ المقبرة أسفل بيت دميانة، ثم يقرر عبد الجبار شراء منزلها دون أن تدري عن الأمر شيئًا.

ويخبره مسعود أنه يحب دميانة، ويريد أن يتزوجها، ولكنه يخبره شرط دميانة بتطليق زوجته سميرة، ويتشاور رجال أبو عصايا في زواجه من دميانة طمعًا في منزلها والخير المدفون أسفله.