«بيطري كفر الشيخ»: تجهيز 16 مجزرا خلال عيد الفطر 2023.. والرسوم 113 جنيها

كشف الدكتور شعبان مغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، تجهيز 16 مجزرًا على نطاق مراكز ومن المحافظة، لاستقبال حالات ذبح الماشية والأبقار والأغنام، بالإضافة لعدد 3 مجازر جرى تطويرها مؤخرًا ولم يتم العمل بها بعد لحين افتتاحها.

إلغاء الراحات والإجازات للأطباء خلال عطلة العيد

وأوضح «مغنم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى التنبيه على جميع الأطباء البيطريين والعاملين بإدارة الصحة العامة والمجازر بالطب البيطري على نطاق محافظة كفر الشيخ، بإلغاء الإجازات خلال عمل المجازر في عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أنّ رسوم الذبح للماشية والنقل والسلخ 113 جنيهًا، وسوف يتم العمل من الساعة السادسة صباحًا أول أيام عيد الفطر المبارك حتى غروب الشمس.

الكشف الظاهري على الحيوانات قبل الذبح

وأشار أيضًا إلى أنه ستم إجراء الكشف الطبي الظاهري على جميع الحيوانات ضد الأمراض المعدية، التي تعود بالضرر على المواطنين حال تناولهم تلك اللحوم، كما يتم الكشف علي اللحوم عقب الذبح لمعرفة مدى جودتها بشكل صحيح، وذلك لضمان عرض اللحوم لدى محلات الجزارة والمواطنين وهي خالية من أي أمراض وبائية.