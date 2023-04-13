قال الدكتور محمد البحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إنه تم انهاء كافة الاستعدادات لامتحانات المرحلة الابتدائية والاعدادية 2023 في الإسماعيلية خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى وضع جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الإسماعيلية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الإسماعيلية والمقرر انطلاقها بدءا من يوم السبت 6 مايو وتستمر حتي يوم الأربعاء 10 مايو.

جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الإسماعيلية.. الصف الرابع

وبحسب جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الإسماعيلية تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي السبت 6 مايو في مادة اللغة العربية والخط، والأحد 7 مايو في مادتي اللغة الانجليزية والتربية الدينية، والإثنين 8 مايو في مادتي الرياضيات والاي سي تي، والثلاثاء 9 مايو في مادة الدراسات وتختتم الأربعاء 10 مايو في مادتي العلوم والمهارات الفنية.

جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الإسماعيلية.. الصف الخامس

وبحسب جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الإسماعيلية تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي السبت 6 مايو في مادة اللغة العربية والخط، والأحد 7 مايو في مادتي اللغة الانجليزية والتربية الدينية، والإثنين 8 مايو في مادتي العلوم والمهارات الفنية، والثلاثاء 9 مايو في مادة الدراسات، وتختتم الأربعاء 10 مايو في مادتي الرياضيات والآي سي تي.

جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الإسماعيلية.. الصف السادس

وبحسب جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الإسماعيلية تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي السبت 6 مايو في مادة اللغة العربية والخط، والأحد 7 مايو في مادة اللغة الانجليزية، والإثنين 8 مايو في مادتي العلوم والتربية الدينية والثلاثاء 9 مايو في مادة الدراسات، وتختتم الأربعاء 10 مايو في مادة الرياضيات.

جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الإسماعيلية.. الصف الأول الإعدادي

وبحسب جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الإسماعيلية تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي السبت 6 مايو في مادة اللغة العربية والخط، والأحد 7 مايو في مادة اللغة الانجليزية والجبر والإحصاء، والإثنين 8 مايو في مادتي العلوم والتربية الدينية، والثلاثاء 9 مايو في مادة الهندسة والكمبيوتر، والأربعاء 10 مايو في مادتي الدراسات والتربية الدينية.

جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الإسماعيلية.. الصف الثاني الإعدادي

وبحسب جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الإسماعيلية تبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي السبت 6 مايو في مادة اللغة العربية والخط، والأحد 7 مايو في مادة اللغة الانجليزية والكمبيوتر، والإثنين 8 مايو في مادتي العلوم والهندسة، والثلاثاء 9 مايو في مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفني، والأربعاء 10 مايو في مادتي الدراسات والتربية الدينية.

جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الإسماعيلية.. الصف الثالث الإعدادي

وبحسب جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 في الإسماعيلية تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي السبت 13 مايو في مادة اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 14 مايو في مادة الدراسات الاجتماعية، والإثنين 15 مايو في مادتي الجبر والإحصاء والتكنولوجيا، والثلاثاء 16 مايو في مادة الهندسة والتربية الفنية والأربعاء 16 مايو في مادة العلوم.