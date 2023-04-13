اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2023 الترم الثاني مع إعلان حالة الاستعدادات للامتحانات فور العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وعقد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية اجتماعاً مع مديري الإدارات وموجهي المواد المختلفة بعد اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2023 الترم الثاني.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2023 الترم الثاني

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم فإن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2023 الترم الثاني تم اعتماده لتبدأ الامتحانات السبت 13 مايو المقبل وتنتهي الخميس 18 مايو كالآتي:

السبت 13 مايو: لغة عربية لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية لمدة ساعة.

الأحد 14 مايو: الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

الإثنين 15 مايو: الجبر والاحصاء لمدة ساعتين والكمبيوتر والاحصاء لمدة ساعة.

الثلاثاء 16 مايو: اللغة الانجليزية لمدة ساعتين.

الأربعاء 17 مايو: الهندسة لمدة ساعتين والتربية الفنية لمدة ساعة.

الخميس 18 مايو: العلوم لمدة ساعتين.

مواعيد امتحانات الترم الثاني في الإسماعيلية

كان الدكتور محمد البحيري أعلن أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم 6 مايو 2023 وتنتهي يوم 10 مايو فيما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من 6 مايو وتنتهي يوم 10 مايو.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم 6 مايو 2023 وتستمر حتى 16 مايو فيما تبدأ امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني تبدأ يوم 6 مايو 2023 وتستمر حتى مايو.