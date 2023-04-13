«تعليم الجيزة» تعلن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 الدور الأول للعام الدراسي الحالي، والتي تبدأ خلال الفترة من 6 حتى 21 مايو 2023.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مديري عموم الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023 كالتالي:

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات لمدة ساعتان ونصف، امتحان التاريخ لمدة ساعتان.

- يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولي لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعتان وامتحان مادة الفلسفة والمنطق لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة الفيزياء لمدة ساعتين وامتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعتين.

- يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعتين وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لمدة ساعتين.

- يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الجبر وتفاضل وحسب المثلثات ثلاث ساعات.