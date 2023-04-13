انتهاء فعاليات مبادرة «عيشيها صح» لتمكين المرأة بقصر ثقافة الأسمرات

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتهاء فعاليات مبادرة «عيشيها صح»، التي أطلقتها محافظة القاهرة بقصر ثقافة الأسمرات، في ضوء إدراج مدينة القاهرة مدينة إبداعية على قائمة اليونسكو للمدن الابداعية في مجالي الفنون الشعبية والحرف التراثية.

العمل على تمكين السيدات

وأكد محافظ القاهرة، أنّ المبادرة سعت للمساعدة في تمكين سيدات الأسمرات اقتصاديًا، وجعلهن رائدات أعمال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تم تعليم السيدات بالأسمرات إحدى الحرف التراثية وهي صناعة السبح.

ثلاث مراحل للمبادرة

يذكر أن مبادرة عيشيها صح، هي أولى مبادرات المحافظة لتمكين المرأة اقتصاديًا في المناطق بديلة العشوائيات، وتمت المبادرة على ثلاث مراحل، تضمنت المرحلة الأولى، التأهيل المجتمعي لسيدات الأسمرات وجعلهن قادرات على التغلب على أي مشكلات، وتضمنت المرحلة الثانية، رفع الوعي التراثي والثقافي لدى السيدات، وانتهت المبادرة بالمرحلة الثالثة وهي التمكين الاقتصادي لسيدات الأسمرات وفقا لرؤية مصر 2030 واستدامة الحرف التراثية وذلك بنقلها لجميع فئات المجتمع.