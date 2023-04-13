القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبـة عيد القيامة المجيد، جاء نصها :

وقال القائد العام للقوات المسلحة في برقيته: «قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يطيب لي أن أبعث لقداستكم بأصدق مشاعر المحبة والتقدير، مهنئا بحلول عيد القيامة المجيد أعاده عليكم وعلى أبناء مصر من الإخوة الأقباط بكل الخير واليمن والبركات».

وأضاف وزير الدفاع: «بهذه المناسبة الكريمة التي تجتمع مع احتفالات مصر بالعديد من الأعياد الدينية والوطنية، فإنّني أود أن أعرب لقداستكم عن اعتزازي واعتزاز قواتنا المسلحة بمواقفكم الوطنية المضيئة دفاعا عن القيم والمبادئ الراسخة لأمتنا المصرية، التي يجمعها نسيج وطني صلب يحفظ للوطن قوته وهيبته ويحقق آمال شعبه العظيم في العزة والخلود، حفظ الله مصر وبارك شعبها وكل عام وقداستكم بخير».

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين في القوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي من الأقباط بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين في القوات المسلحة من الأقباط بنفس المناسبة.