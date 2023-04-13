كيف تستعد محافظة القليوبية لأعياد الفطر والقيامة والربيع والإجازات؟

أعلنت محافظة القليوبية تفاصيل خطة الاستعداد لعيد الربيع والقيامة وعيد الفطر المبارك حيت أعلنت مديرية الصحة الطوارئ وجاهزية المديرية والجهات التابعة لتوفير الخدمات خلال فترة الأعياد والاجازات

توصيات لمديري المستشفيات التابعة لوزارة الصحة

أوضحت محافظة القليوبية في بيان لها اليوم علي الصفحة الرسمية بفيس بوك أنه تم وضع عددا من الضوابط والتوصيات لمديري المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لرفع درجة الاستعدادات القصوي في كافة المستشفيات جاءت كالتالي:

- تواجد مديري المستشفيات ونائبيهم علي مدار الـ24 ساعة.

- مضاعفة أطقم النوبتجيات في أقسام الطوارئ والاستقبال.

- التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وعمل حصر بالنواقص.

- استيفاء دولاب الطوارئ.

- جاهزية غرف العمليات.

- استعداد فريق الانتشار السريع للاستعانة به داخل أو خارج المستشفى في حال حدوث كارثة.

- تشغيل المعمل وقسم الأشعة على مدار الساعة.

- التأكد من جاهزية جميع الأجهزة الطبية الموجودة بالمستشفيات وخصوصاً بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والاستقبال والأطفال المبتسرين.

- مراجعة صيانة المولدات الكهربائية وتوافر السولار الخاص بها وتانكات الأكسجين والتكييفات المركزية والمصاعد.

أماكن مستشفىات مديرية الصحة بالقليوبية

أوضح البيان أن حالة الطوارئ تم إعلانها في المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية وهي كالتالي :

- مستشفى القناطر الخيرية

- مستشفى حميات طوخ

- حميات بنها

- مستشفى أبو المنحا

- بهتيم المركزي

- صدر المرج

- مستشفى شبين القناطر المركزي

- طوخ المركزي

- الخصوص المركزي

أوضح البيان أن محافظ القليوبية وجه برفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بنطاق المحافظة ووقف الإجازات والراحات بدءا من اليوم وحتى نهاية الأعياد مع التأكد من توفير الأدوية وأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات وتوافر أمصال التسمم بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر الخيرية مع تكثيف الرقابة خاصة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها مؤكدا على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة واستدعاء أطقم اسعافيه اضافيه و توفير الأدوية الاسعافيه على مدار 24 ساعة ، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسى

في سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، شم النسيم ، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط المساجد والكنائس وفتح الحدائق للمواطنين.

ووفق بيان المحافظة كلف مديرية التموين بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الاسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين

كما شدد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال كافة المواطنين.

ووجه المحافظ إدارتي المرور والمواقف بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة، كما شددعلى ضرورة رفع الاشغالات بالطرق العامة والميادين والحدائق والتأكد من زيادة كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها.

موجها بسرعة الإنتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالقناطر الخيرية، كما سيتم فتح متحفى الرى والطفل، والمتنزهات والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسى للمدينة للقضاء على التكدس المرورى.