عودة حركة الصيد بالبحر المتوسط بالبرلس عقب توقف يومين لسوء الطقس

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أن حركة الصيد للمراكب العاملة بمياه البحر الأبيض المتوسط، قد عاودت الانطلاق مرة أخرى، اليوم الخميس، وذلك جراء توقفها علي مدار اليوميين الماضيين، بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت سواحل المحافظة، علاوة على حدوث ارتفاع في حركة الأمواج لأكثر من 4 أمتار، حسبما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال طقس اليومين السابقين.

عودة حركة الصيد بالبحر المتوسط وفرحة الصيادين

وأشار شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، لـ«الوطن»، إلى أن الصيادين فرحون بعودة حركة الصيد، اليوم الخميس، موضحاً أن سواحل محافظة كفر الشيخ قد شهدت هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاصفة، أثرت على حركة الصيد بشكلا كبير خلال يومي الثلاثاء، والأربعاء من هذا الأسبوع الجاري.

طقس كفر الشيخ اليوم وسرعة الرياح

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الخميس في محافظة كفر الشيخ، حيث بلغت نحو 18كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، بينما سجلت نسبة الرطوبة 43%، وسجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 24 درجة مئوية، والصغرى 9 درجة مئوية.