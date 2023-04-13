قيادة الجيش الثاني تنظم مؤتمرا وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء

استقبلت قيادة الجيش الثاني الميداني، عددا من شيوخ وعواقل وممثلي المجتمع المدني بمحافظة شمال سيناء، كما شارك الشيوخ والعواقل مقاتلي الجيش الثاني الميداني، تناول وجبة الإفطار بقطاع تأمين شمال سيناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة باستمرار فتح قنوات التواصل مع شيوخ عواقل شمال سيناء.

وألقى اللواء أركان حرب محمـد عبدالرحمن ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى الشيوخ والعواقل، مؤكدا أنّهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي.

من جانبهم، أكد شيوخ وعواقل شمال سيناء، أنّ جميع أبناء القبائل يقفون جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة في معركة البناء والتنمية بعد النجاحات التي تحققت في القضاء على الإرهاب البغيض وعودة الحياة إلى طبيعتها بمدن وقرى شمال سيناء.

كما أعرب الحاضرون عن دعمهم الكامل لخطة التنمية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتنمية سيناء، ومشاركتهم مع القوات المسلحة في استكمال تطهير الأرض من العبوات الناسفة وما تبقى من مخلفات الحروب ومخازن الدعم اللوجيستي للعناصر الإرهابية، حيث يشارك أبناء القبائل عناصر المهندسين العسكريين في أعمال البحث والتفتيش وقص الأثر للتأكد من تطهير الأراضي بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد للانطلاق في تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء سيناء الذين عانوا وتحملوا الكثير أثناء معركة القضاء على الإرهاب.