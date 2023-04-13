طرح كعك العيد بتخفيضات تصل إلى 25% في المجمعات الاستهلاكية
كتب:
وفاء الصعيدي
03:40 م | الخميس 13 أبريل 2023
كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية
طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كعك عيد الفطر المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، وفي تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أشار إلى أنّ التخفيضات تصل إلى 25%.
طرح كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية
وأكد التقرير، توافر كافة الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة وكذلك الملبن بسعر 120 جنيهًا، والكعك بالمكسرات بـ170 جنيهًا، وكيلو البسكويت النشادر بـ110 جنيهات، والغريبة السادة بـ 140 جنيهًا، والغريبة اللوز بـ150 جنيهًا والبيتي فور العادي بـ110 جنيهات، واليبتي فور لوكس والسابليه بـ150 جنيهًا.
وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في التقرير الوارد إلى وزير التموين، إلى أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة 1 كيلو بسعر 120 جنيهًا، والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيهًا والـ3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.
ولفت التقرير إلى أنه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيهًا، الـ2 كيلو بـ250 جنيهًا، الـ3 كيلو بـ380 جنيهًا، فضلًا عن عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.
تخفيضات 25%
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز، بضخ كميات كبيرة بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن بنفس التخفيضات التي تصل إلى 25%.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن ّوزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يوميًا ما يتم ضخه من السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.