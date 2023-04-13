طرح كعك العيد بتخفيضات تصل إلى 25% في المجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كعك عيد الفطر ‏المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏والمجمعات الاستهلاكية، وفي تقرير تلقاه ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أشار إلى أنّ ‏التخفيضات تصل إلى 25%.

طرح كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية

وأكد التقرير، توافر كافة الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات ‏الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز ‏القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة وكذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيهًا، والكعك بالمكسرات بـ170 جنيهًا، وكيلو ‏البسكويت النشادر بـ110 جنيهات، والغريبة السادة بـ 140 ‏جنيهًا، والغريبة اللوز بـ150 جنيهًا والبيتي فور العادي بـ110 ‏جنيهات، واليبتي فور لوكس والسابليه بـ150 جنيهًا. ‏

وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في التقرير الوارد ‏إلى وزير التموين، إلى أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيهًا، والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيهًا و‏الـ3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.

ولفت التقرير إلى أنه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيهًا، الـ2 كيلو بـ250 جنيهًا، ‏الـ3 كيلو بـ380 جنيهًا، فضلًا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏

تخفيضات 25%

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز، بضخ كميات ‏كبيرة بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن ‏بنفس التخفيضات التي تصل إلى 25%.

وأكد المتحدث ‏الرسمي للوزارة، أن ّ‏وزير التموين ‏والتجارة الداخلية يتابع يوميًا ما يتم ضخه من السلع ‏بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية.‏