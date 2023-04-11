بدء عرض معلبات الكعك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية بسعر مخفض

بدأت فروع المجمعات الاستهلاكية في ضخ معلبات كعك عيد الفطر 2023، والتي تنتجها شركات المخابز التابعة لوزارة التموين، إذ تطرح كعك العيد بتخفيض يتخطى 50 جنيهًا في الكيلو الجرام عن أسعار محلات الحلويات والمخابز الخاصة.

قائمة أسعار الكعك في المجمعات الإستهلاكية

ويبدأ سعر كيلو كعك عيد الفطر 2023 في فروع المجمعات الاستهلاكية من 120 جنيها للكعك السادة، و100 جنيه لكيلو البسكويت، وتأتي الأسعار كالتالي:

- كيلو كعك سادة 120 جنيها.

- كيلو بسكويت نشادر 110 جنيهات.

- كيلو كعك ملبن 115 جنيهًا.

- كيلو كعك بالمكسرات 165 جنيهًا.

- كيلو غريبة سادة 140 جنيهًا.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور عادي 110 جنيهات.

- كيلو بيتي فور لوكس 150 جنيها.

- كيلو بيتي فور سابيله 150 جنيها.

من جانبه قال اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين، إنّ الضخ مكثف لفروع المجمعات الاستهلاكية بسبب إقبال المواطنين على شراء الكعك من المجمعات لجودته العالية وانخفاض سعره، مشيرا في تصريح لـ"الوطن" أنّ الشركة تستهدف إنتاج 30 طنًا من منتجات كعك العيد والبسكويت من أجل تلبية رغبة جميع المقبلين على الشراء مع إتمام جميع التعاقدات.

وأوضح أنّ بيع كعك العيد يتم في معارض الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وفي فروع المجمعات الاستهلاكية أيضًا.