أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في المجمعات الاستهلاكية

تطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الكثير من السلع والمنتجات، منها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك.

وفي السطور التالية، نعرض قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، التي يستخدمها الكثيرون في تحضير الوجبات والأطعمة في شهر رمضان، وجاءت اليوم كالتالي:

أسعار الخضروات والفاكهة

-الطماطم سجل سعرها نحو 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- سجل سعر البطاطس اليوم نحو 9 جنيهات.

‏‎‏-البصل الأبيض بلغ نحو 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر سجل نحو 14 جنيها.

-سجل سعر البسلة اليوم نحو 22 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

- بلغ سعر الكوسة اليوم نحو 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- سجل سعر الجزر اليوم نحو 10.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎

- بلغ سعر الخيار اليوم نحو 14.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى سجل نحو 6 جنيهات.

-الفاصوليا سجل نحو 12.5 جنيه.

-الفلفل الرومى سجل نحو 12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

- بلغ سعر الباذنجان الأبيض اليوم نحو 10.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎

-الباذنجان العروس سجل نحو 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى سجل نحو 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان سجل نحو 35 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون سجل نحو 12 جنيها. ‏‎‏‏‎‏‎‏

- تفاح أحمر إيطالى سجل نحو 30 جنيها. ‏‎‏

- الجوافة سجل نحو 17.5 جنيه .

- الموز البلدى سجل نحو 15 جنيها.

- الفراولة وصلت إلى نحو 15 جنيها.

- اليوسفى سجل نحو 15 جنيها.