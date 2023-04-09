سعر كيلو كعك عيد الفطر 2023 في المجمعات الاستهلاكية.. تخفيض 50 جنيها

يشهد سعر كيلو كعك عيد الفطر 2023 في المجمعات الاستهلاكية تخفيضا يتخطى 50 جنيها في الكيلو الجرام عن سعره في محلات الحلويات والمخابز، إذ تكثف وزارة التموين من خلال شركات المخابز التابعة لها، ضخّ معلبات كعك العيد في منافذها لطرحها أمام المواطنين بأسعار مخفضة.

سعر كيلو كعك عيد الفطر 2023

ويأتي سعر كيلو كعك عيد الفطر 2023 في فروع المجمعات الاستهلاكية مخفضا، إذ يبدأ سعر الكيلو من 120 جنيها للكعك السادة، فضلا عن توفير معلبات أخرى مشكلة، وتأتي قائمة الأسعار كالتالي:

- كيلو كعك سادة 120 جنيها.

- كيلو بسكويت نشادر 110 جنيهات.

- كيلو كعك ملبن 115 جنيهًا.

- كيلو كعك بالمكسرات 165 جنيهًا.

- كيلو غريبة سادة 140 جنيهًا.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور عادي 110 جنيهات.

- كيلو بيتي فور لوكس 150 جنيها.

- كيلو بيتي فور سابيله 150 جنيها.

وتؤكد شركات المخابز والمطاحن أنّ جميع منتجات كعك العيد المطروح في فروع المجمعات الاستهلاكية مصنوعة من السمنة البلدي الخالص، والأسعار المعروضة هي أسعار التكلفة دون هامش ربح، تيسيرا على المواطنين.

المجمعات الاستهلاكية

وتعتبر منتجات كعك عيد الفطر المطروح في منافذ وزارة التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، من إنتاج شركتي مخابز القاهرة الكبرى وشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة التابعتين لوزارة التموين.

وقال اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنّه مستهدف إنتاج 30 طنا من منتجات كعك العيد، والكمية قابلة للزيادة لسد حاجة المواطنين وإتمام التعاقدات.