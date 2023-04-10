أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية.. تبدأ من 100 جنيه

من خلال جميع منافذها والمجمعات الاستهلاكية المختلفة، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على طرح أطنان كبيرة من كعك وبسكويت عيد الفطر المبارك، وذلك بأسعار مخفضة بين 30 و40% عن أسعارها في المحالات التجارية المختلفة.

أسعار كعك العيد في منافذ التموين

ترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي، أسعار كعك العيد في جميع منافذ وزارة التموين والجمعيات الاستهلاكية التابعة لها، وهي منتشرة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وبأسعار أقل كثيرًا عن أسعار السوق.

- 120 جنيهًا سعر كيلو كعك سادة، أو محشو ملبن أو عجوة.

- 150 جنيةًا سعر كيلو كعك محشو عين جمل.

- كيلو بيتي فور لوكس بـ150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور عادي بسعر 110 جنيهات.

- كيلو غريبة بـ130 جنيهًا.

- كيلو غريبة محشوة باللوز بـ150 جنيهًا.

- 120 جنيهًا سعر كيلو بسكويت لوكس.

- 100 جنيه سعر كيلو البسكويت العادي.

أسعار علب الكعك والبسكويت في منافذ التموين

- علبة بسكويت نشادر بسعر 110 جنيهات.

- كيلو كعك وبسكويت مشكل بـ120 جنيهًا.

- علبة وزن 2 كيلو تضم كعك وبسكويت وبيتي فور بـ250 جنيهًا.

- علبة وزن 2.5 كيلو، تضم غريبة وكعك وبسكويت بيتي فور بـ300 جنيه.

- علبة لوكس وزن 3 كيلو بـ350 جنيهًا.

- علبة 4 كيلو بالمكسرات بـ625 جنيهًا.