موعد انتهاء الطقس السيئ.. «الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

شهدت العديد من المناطق والمدن سقوط أمطار وبعض الظواهر الجوية من غيوم وشبورة ورياح، وسط الشعور بالصقيع عند الخروج أو في الجلوس في المنزل، لذا كشفت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الطقس السيئ، وتحسن حالة الطقس الذي شهد تقلبات حادة خلال الساعات الماضية، وتساؤلات حول ارتداء الملابس الشتوية أم الصيفية.

موعد انتهاء الطقس السيئ

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في حديثها الخاص لبوابة الوطن، إنّ موعد انتهاء الطقس السيئ يكون بداية من الجمعة حيث تتحسن الأحوال الجوية نسبيًا، وتبدأ فترات زيادة سطوع أشعة الشمس.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ درجات الحرارة ستبدأ الارتفاع التدريجي بداية من غد الجمعة، ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل لتكون البلاد على موعد مع انتهاء الطقس السيئ.

درجات الحرارة الجمعة 14 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

درجات الحرارة السبت 15 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأحد 16 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.