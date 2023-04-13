«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس بعدما شهدت البلاد أجواء شتوية خلال الأيام الماضية مع سقوط أمطار على عدد من المناطق، بالإضافة إلى بعض الظواهر الجوية من شبورة ورياح وغيوم.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم ستتحسن حالة الطقس نسبيًا، وتبدأ فترات زيادة سطوع أشعة الشمس وتلاشي سقوط الأمطار على المناطق الداخلية وتنحسر فقط في السواحل الشمالية للبلاد.

موعد تحسن حالة الطقس

وستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بداية من غد الجمعة، ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وفق منار غانم في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».

درجات الحرارة الجمعة 14 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

درجات الحرارة السبت 15 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأحد 16 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.