حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس غدًا، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد.

ولفت بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا، بعض الظواهر الجوية المتوقعة، إذ تشهد البلاد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس غدا في القاهرة

وأشار خبراء الأرصاد إلى ارتفاع نسبة الرطوبة حيث تصل إلى 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 26 - 16

- العاصمة الإدارية 26 - 16

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 25 - 16

- دمنهور 26 - 16

- وادي النطرون 27 - 15

- كفر الشيخ 25 - 16

- المنصورة 26 - 15

- الزقازيق 26 - 16

- شبين الكوم 26 - 16

- طنطا 25 - 15

- دمياط 21 - 12

- بورسعيد 22 - 12

- الإسماعيلية 27 - 13

- السويس 25 - 14

حالة الطقس في سيناء

- العريش 23 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 27 - 16

- نخل 23 - 12

- كاترين 20 - 10

- الطور 28 - 17

- طابا 24 - 14

حالة الطقس على السواحل

- شرم الشيخ 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 14

- مطروح 21 - 11

- السلوم 24 - 11

- سيوة 26 - 10

- رأس غارب 27 - 18

- الغردقة 28 - 17

- سفاجا 27 - 17

- مرسى علم 28 - 18

- شلاتين 28 - 18

- حلايب 24 - 19

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 25 - 18

- الفيوم 27 - 15

حالة الطقس في الصعيد

- بني سويف 28 - 15

- المنيا 28 - 14

- أسيوط 28 - 14

- سوهاج 29 - 15

- قنا 30 - 16

- الأقصر 31 - 17

الطقس غداً في أسوان

- أسوان 33 - 19

- الوادي الجديد 30 - 18

- أبو سمبل 31 - 19