وثائق مسربة: خسارة أوكرانيا من 124.5 إلى 131 ألفا بين قتيل ومصاب

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن الوثائق العسكرية الأمريكية المسربة، أن أوكرانيا خسرت «خلال الأزمة المستمرة منذ 24 فبراير 2022» من 124.5 ألفًا إلى 131 ألفا بين قتيل ومصاب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وطلب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في العاصمة الإسبانية مدريد، إمداد «كييف» بمنظومات للدفاع الجوي، بما فيها مقاتلات «إف 16»، وبمزيد من الذخيرة.

أوكرانيا تطلب قذائف مدفعية من إسبانيا

كما طلب بريزنيكوف، من «مدريد»، قذائف مدفعية من عيار 150 ملم و105 ملم وآليات برمائية، وقال وزير الدفاع الأوكراني، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية مارجاريتا روبليس، إن الأولوية المطلقة هي للدفاع الجوي.

وأشار وزير الدفاع الأوكراني، إلى أن القضاء على الهيمنة الجوية لروسيا يكتسي أهمية قصوى، فيما أوضحت روبليس، أن دبابات «ليوبارد» الـ6 التي تعهدت بلادها في وقت سابق، تزويد كييف بها ستصل قبل نهاية الشهر.

وأضافت وزيرة الدفاع الإسبانية، أن «مدريد» سترسل مع الدبابات 20 ناقلة جند مدرعة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وأشارت وزارة الدفاع لاتفيا، إلى إرسال قوات دعم فني وحراسة، تقتصر مهامها على مرافقة الشحنات العسكرية وحمايتها، وحراسة سفارة بلادها في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

وفي جنوب إفريقيا، قال نائب وزير مؤسسات الدولة، عبيد بابيلا، إن حزب «المؤتمر الوطني الإفريقي» الحاكم قرر انسحاب البلاد من «المحكمة الجنائية الدولية» حتى عام 2025، بعد تحولها لأداة غربية، مشيرا إلى أن بلاده تعارض مثل هذا التحيز من قبل منظمة دولية.

وفي 17 مارس الماضي، أصدرت «المحكمة الجنائية الدولية» مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن مزاعم جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال.

شركة «ألروسا» الروسية في مرمى العقوبات الغربية

في إطار العقوبات الغربية على روسيا، قالت وسائل إعلام، إن مجموعة الـ7 التي تضم «الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا» قد تحظر استيراد ألماس شركة «ألروسا» الروسية بزنة قيراط واحد وأكثر، مما سيهدد 3 ملايين وظيفة في الهند، وفقا لما أعلنه رئيس المجلس الهندي للأحجار الكريمة فيبول شاه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية، أشارت في وقت سابق، إلى أن قد يتم تبني عقوبات جديدة ضد «موسكو» على خلفية أزمة أوكرانيا خلال قمة قادة دول مجموعة الـ7، المقررة عقدها في مدينة هيروشيما اليابانية يومي 19 و21 مايو المقبل.