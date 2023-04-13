خبير نفط لـ«القاهرة الإخبارية»: العقوبات الجديدة على روسيا لن تؤثر على اقتصادها

قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي، إن العقوبات الجديدة على روسيا لن تؤثر من قريب على الاقتصاد الروسي أو على صادرات روسيا من الطاقة؛ باستثناء الطاقة النووية، خصوصًا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتمدان على اليورانيوم المخصب الذي يستعملوه في تشغيل محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعتمدون على صادرات روسيا من هذا اليورانيوم.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية» أن روسيا لن تتأثر كثيرا لأنها يمكنها بيع اليورانيوم لدول أخرى مثل الصين التي تشتري كميات كبيرة من اليورانيوم الروسي المخصب لاستخدامه في محطاتها النووية؛ ثم أن صادرات روسيا من أنواع الطاقة الأخرى مثل النفط والغاز الطبيعي تسير من قوة إلى قوة وهي في ازدياد.

العقوبات لن تكون مؤثرة

وتابع: «لن تؤثر على روسيا من قريب أو بعيد، وصادرات روسيا من النفط ارتفعت خلال هذا العام، ونحن نتحول إلى فصل الصيف تنخفض الصادرات قليلا، وكذلك تنخفض صادرات الغاز القطري والأمريكي والأسترلي، وفيما يتعلق بالإمدادات الروسية قطعا ستستمر لأن الاقتصاد الروسي قادر على استيعاب هذه العقوبة منذ عام 2014 أي منذ اليوم الأول الذي فرضت فيه الولايات المتحدة العقوبات على روسيا بعد احتلال منطقة القرم».

روسيا بدأت تعد للمستقبل

واستطرد: «روسيا بدأت تعد للمستقبل ومكنت اقتصادها من ألا يحتاج حتى إلى استرايد إبرة واحدة، وهو منفتح على أكبر اقتصاد في العالم، ألا وهو اقتصاد الصين، وكل هذه العوامل مكنت الحساب الجاري في روسيا في عام 2022 إلى بلوغ 228 مليار أرباح زائدة، وارتفع الميزان التجاري إلى 290 مليار دولار».