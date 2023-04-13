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جهاز الأمن في زابورويجيا يحتجز مواطنا بتهمة تحويل بيانات سرية للجيش الأوكراني

كتب:

أحمد عادل موسى
04:12 م | الخميس 13 أبريل 2023
القوات الروسية

القوات الروسية

أعلن جهاز الأمن في منطقة زابورويجيا، أنه جرى احتجاز مواطن في مدينة بيرديانسك، وذلك بسبب نقله بيانات سرية للقوات الأوكرانية، بحسب ما نقتله قناة «روسيا اليوم».

وأوضح الجهاز، في بيان له، أن المشتبه به حول إحداثيات الحشود الروسية والمنشآت الحيوية المحلية للجيش الأوكراني.

وأضاف الجهاز أنه يجري تحقيقًا في أنشطة المشتبه به، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.

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