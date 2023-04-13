الأرصاد تكشف حالة طقس الإسكندرية غدا في «الويك اند».. تحسن في درجات الحرارة 

يشهد طقس الإسكندرية غدا الجمعة، تحسن في درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، وهو اليوم الذي يبدأ بشبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظات بالإضافة إلى الطرق الزراعية، مع توقعات بتوقف الأمطار، فيما يستمر نشاط الرياح علاوة على ارتفاع الأمواج، وذلك تزامنا مع إجازة الجمعة أو ما تعرف بأجواء «الويك إند».

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا الجمعة، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساءا مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج مع غياب سقوط الأمطار التي تضرب الإسكندرية منذ يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمي 24 درجة مئوية، والصغري 15 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 40 كيلو متر في الساعة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية غدا، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر، مع استمرار فتح الشواطئ للجلوس وممارسة الرياضة وتناول وجبات الإفطار.