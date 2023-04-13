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«أ ش أ»: وزيرا خارجية السعودية وهولندا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

كتب:

أ ش أ
05:37 م | الخميس 13 أبريل 2023
علم المملكة العربية السعودية

علم المملكة العربية السعودية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، في جدة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا، أوجه العلاقات الثنائية في عدة مجالات وسبل دعمها وتطويرها؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين.

وتبادل الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، وجهات النظر حيال الأزمة الروسية الأوكرانية، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا بما يحقق الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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بقلم أ ش أ