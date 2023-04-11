مقدار زكاة الفطر 2023 في السعودية وكيفية حسابها وموعد إخراجها، من الأمور التي تهم المقيمون والموجودون في المملكة، خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل من نهايته، وهي فرض سنوي تطهر مال المسلم، وتزيد من البركة في البيت.

مقدار زكاة الفطر 2023 في السعودية وكيفية حسابها وموعد إخراجها

وفي التقرير التالي، تعرض بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر على موقعها وتهم قراء الوطن العربي، مقدار زكاة الفطر 2023 في السعودية وكيفية حسابها وموعد إخراجها، والتي جاءت على النحو التالي:

كم مقدار ‎زكاة الفطر في السعودية 2023

وعن مقدر زكاة الفطر في السعودية 2023 التي حددها برنامج زكاة الفطر الموحد الموحد بالمنطقة الشرقية، جاءت قيمته للفرد الواحد حوالي 21 ريالا سعوديا، وقد تم تحديد قيمة هذا الزكاة، وفق سعر الأرز الوارد من الموردين بالإضافة لمصروفات التشغيلية، بحسب تقرير نشر في وكالة الأنباء السعودية «واس» في مطلع شهر رمضان الجاري.

كيفية حساب زكاة الفطر 2023

أوضح الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية، كيفية حساب زكاة عيد الفطر المبارك شرعًا، في تصريحات تلفزيونية سابقة لقناة الإخبارية السعودية، من خلال اختيار أحد أصناف قوت البلد، موضحًا أنها قضية تختلف من بلد لآخر.

وأضاف أنه يتم احتساب قيمة الزكاة بحمل «4 حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة»، موضحًا أن التمر من الأصناف التي تخرج منها الزكاة ويكون حساب الزكاة منه مقدار 3 كيلو جرامات سواء من التمر أو ما يعدلها من قيمة مادية.

موعد إخراج زكاة عيد الفطر بالسعودية

ووفق المعلن فإنّ زكاة المسلم يجوز إخراجها من اليوم الأول من الشهر الفضيل وحتى الساعة 12 منتصف الليل، ليلة عيد الفطر المبارك، ويتم توزيعها في التوقيت الشرعي وهي قبيل العيد بيوم أو يومين.