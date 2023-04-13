وظائف مطلوبة للعمل في السعودية.. الراتب يصل لـ4 آلاف ريال

طرح «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والمعني بتوفير الوظائف، أبرز الوظائف المطلوبة للعمل في الخارج تحديدًا في المملكة العربية السعودية، التي تتطلب عددًا من الشروط والمؤهلات.

وفي هذا الإطار، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة على هذا النحو:

وظيفة مسؤول أول حسابات عامة

اسم الشركة: فرسان.

مقر التقديم للعمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500- 4000 ريال سعودي.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: مؤسسة مشاريع البلاد للمقاولات العامة.

مقر التقديم لـ الوظيفة: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 5-‎8 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 36 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة تشطيب فورمان

اسم الشركة: روميح ديزاين.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 10 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 34 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة ).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدير فرع

اسم الشركة: فرسان.

مقر التقديم للعمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 4-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 35 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة رئيس حسابات

اسم الشركة: شركة كبرى لصناعة المواسير.

مقر التقديم للعمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 8-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مدير تكاليف

اسم الشركة: شركة كبرى لصناعة المواسير.

مقر التقديم للعمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 7-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة مشرف مبيعات خارجية

اسم الشركة: فرسان.

مقر التقديم للعمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 33 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية السياحة والفنادق / معهد عالي للسياحة والفنادق).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4000 ريال سعودي.