«مراقبة الأغذية بالدقهلية» تٌكثف حملاتها قبل شم النسيم: غلق فوري لـ 12منشأة

كثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية من حملاتها بالمرور على 220 منشأة على مدار أسبوع وكذلك محلات بيع الأسماك المملحة في نبروه قبل شم النسيم والمناسبات الدينية، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

حملات تفتيشية على 220 منشأة

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، أن إدارة مراقبة الأغذية شنت خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على 220 منشأة تبين أن 50 منها دون ترخيص و12 أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

تحرير عدد 177محضراً في الدقهلية

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 177محضراً وسحب 90 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1214 كيلو من أغذية متنوعة و210 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وفى إطار الاستعداد لأعياد لشم النسيم قامت مراقبه الأغذية بالمشاركة مع الرقابة التجارية بالمرور على محلات بيع الأسماك المملحة في نبروه، جرى ضبط 30 كيلو سردين و15 كيلو فسيخ للتغير في الخواص الطبيعية وعدم وجود بيانات وتم سحب عينات منها للفحص وتم تحرير محضر