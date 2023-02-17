حملات مراقبة الأغذية بالدقهلية تحرر 166 محضرا وتغلق 68 منشأة دون ترخيص

شنت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على 509 منشآت، تبين أن منها 65 دون ترخيص و 3 أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

إعدام 1174 كيلو من أغذية متنوعة في الدقهلية خلال أسبوع

وتمكنت الحملات، بحسب بيان صحفي لمديرية الصحة بالدقهلية، من تحرير عدد 166 محضراً وسحب 129 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1174 كيلو من أغذية متنوعة و337 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغيير في الخواص الطبيعية.

وكيل وزارة الصحة: محاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار حملات مراقبة الأغذية تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.