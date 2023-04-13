الكرملين يؤكد موقفه الداعم للصين بشأن تايوان

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، أن الكرملين يقف إلى جانب الصين في قضية تايوان.

رفض الاستفزازات المتعلقة بتايوان

وأدان بيسكوف بشدة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس» الروسية، اليوم الخميس: «أي استفزازات من جانب دول ثالثة تتعلق بتايوان، من شأنها زعزعة استقرار الوضع المحيط بتايوان»، بحسب وصفه.

كما أوضح المتحدث الروسي أنه لا توجد في الوقت الراهن أي خطط لإجراء محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج.

وكان آخر تواصل بين رئيسي الدولتين خلال زيارة شي لموسكو الشهر الماضي.

جدير بالذكر أن تايوان تخضع لحكم إدارة محلية منذ عام 1949، وتعتبر بكين الجزيرة إحدى مقاطعاتها وهذا الموقف تدعمه دول؛ من ضمنها روسيا.

قتل 300 عنصر أوكراني

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، قتل القوات الروسية لنحو 300 من عناصر القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف كوناشينكوف، أن خسائر الجانب الأوكراني شملت 300 عنصر من القوات العسكرية وعربة قتال مشاة وست مركبات قتالية مدرعة وسيارتين، إلى جانب مدفع من طراز /هاوتزر D-20/ ونظام مدفعية آلي من طراز «Gvozdika».

كما أضاف الجنرال العسكري الروسي أن القوات الروسية ضربت أيضا المعدات الأوكرانية بالقرب من مناطق كالينوفكا ونيكولايفكا وستوبوتشكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.