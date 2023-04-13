الكرملين: البحر الأسود لن يصبح أبدا للناتو

تتصاعد حدة التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث تفاقم الموقف مؤخرا مع انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

البحر الأسود لن يصبح أبدا بحرا للناتو

وفي هذا السياق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الخاطر مع حلف الشمال الأطلسي «الناتو» يتزايد، فيما ردّ المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن البحر الأسود لن يصبح أبدًا بحرا للناتو.

ويأتي ذلك تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا حول البحر الأسود، الذي دعا إلى تحويله إلى «بحر الناتو» ونزع السلاح منه، مؤكدا ضرورة تحويله إلى منطقة منزوعة السلاح.

البيان يستند إلى تناقض

فيما رد بيسكوف علي بيان الذي صدر عن وزير الخارجية الأوكراني، قائلاً: «البيان يستند إلى تناقض، وأن الوقت حان لوضع استراتيجية متسقة للبحر الأسود، وأن هذا البحر لن يصبح بحر الناتو، كما أن الناتو ونزع السلاح مفاهيم متعارضة».

ويري كوليبا أن الوقت حان لتحويل البحر الأسود إلى ما أصبح عليه بحر البلطيق إلى بحر الناتو، داعيا إلى نزع السلاح من البحر الأسود لتتمكن البلدان المسالمة في استخدام التجارة والسفر، وأعرب عن أسفه تجاه الغرب لأنهم ليس لديهم استراتيجية متسقة للبحر الأسود.

ومن ناحية أخرى، أكد الوزير الأوكراني، عزم كييف، عن محاولة بسط سيطرته علي المناطق التي أصبحت جزءا من موسكو.