اتحاد المهن الطبية يعلن توقف الخدمات لمدة أسبوع

أعلن الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، توقف تقديم الخدمات بالاتحاد بدءا من يوم الخميس المقبل، الموافق 20 أبريل 2023، وحتى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، وذلك بسبب إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

اتحاد نقابات المهن الطبية

وأشار الأمين العام لـ اتحاد نقابات المهن الطبية، إلى استئناف الاتحاد تقديم الخدمات للأعضاء على مستوى الجمهورية، بدءا من يوم الأربعاء 26 أبريل 2023، لافتا إلى اعتبار يومي الأحد 16 والاثنين 17 أبريل الجاري إجازة أيضا بمناسبة شم النسيم وعيد القيامة المجيد، على أن يعاود العمل بكل إدارات الاتحاد خلال يومي الثلاثاء 18 والأربعاء 19 أبريل 2023.

قرار رئيس مجلس الوزراء

يأتي ذلك في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.