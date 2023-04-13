البحيرة تدرس استضافة سباقات البطولة الأفريقية للكانوي والكاياك

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قبل قليل، اللواء أيمن شويته رئيس الاتحاد المصرى والعربي للكانوي والكاياك والدكتور عمرو تمراز عضو مجلس الادارة ومدير التنمية القاري، وذلك لبحث دراسة استضافة محافظة البحيرة "نادى المعدية بإدكو" عددا من سباقات البطولة الأفريقية التي ستقام بمصر في نوفمبر 2023.

اجتماع نائب محافظ البحيرة مع مسؤولي الشباب والرياضة

عقدت «بلبع» اجتماعا بحضور الدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة وأ محمد محجوب رئيس مركز ومدينة إدكو للوقوف على التجهيزات المتعلقة بنادي المعدية لاستضافة بحيرة ادكو جزءا من سباقات البطولة الأفريقية، والعمل على توفير كل الاحتياجات المطلوبة.

مسابقات أفريقية تقام في البحيرة

يأتي ذلك في إطار سعى المحافظة لإنجاح البطولة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ويجري حاليا أعمال تهيئة المجرى المائي ببحيرة إدكو ليصبح مجرى مائيا دائما مطابقا للقياسات الدولية، بالإضافة لتجهيز مقر لإقامة معسكرات داخلية دائمة للمنتخبات المصرية والعربية بالقرب من مدينة إدكو.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة متابعة أعمال التطوير على مدار الساعة من قبل الجهات المعنية.