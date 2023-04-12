جهود مستمرة لرفع أثار أمطار غزيرة شهدتها البحيرة

انتشرت جميع الأطقم والفرق والمعدات لرفع تجمعات مياه الأمطار داخل مدن ومراكز محافظة البحيرة، وفقا لخطة العمل المسبقة، فور توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض البلاد لموجة من الأمطار وانخفاض درجة الحرارة المستمرة حتى اليوم الأربعاء.

استنفار في البحيرة لمواجهة الأمطار

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام، والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية، وسرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، وانتظام العمل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

متابعة مستمرة في البحيرة

كما وجهت نائب محافظ البحيرة، بالمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبالوعات المطر، والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع.

كما وجهت نائب المحافظ، بالتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث والوحدات المحلية، وشركة المياة والحماية المدنية، لاتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار من خلال الآتي:

- الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كل البلاغات.

- المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق، وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

- مراجعة كل الاستعدادات والتمركزات، للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة تطهير الترع والمصارف وكل المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب أولاً بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة بكل محطات الصرف الزراعي.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- استمرار مراجعة كل الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة اتخاذ اللازم، بإجراء الصيانة على الفور، حفاظا على الأرواح والممتلكات.