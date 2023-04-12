حبس «تزري» لاتهامه بإنهاء حياة طليق زوجته في البحيرة

قرر محمد عوني وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أحمد ماجدي رئيس نيابة إيتاي البارود، حبس ترزي أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعي التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية قيامه بالتعدي على طليق زوجته بسلاح أبيض مما أودى بحياته وذلك على خلفية قيام المجني عليه بالمطالبة بأخذ ابنته الطفلة من زوجة المتهم.

وكانت مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة قد شهدت مصرع سائق شاب يدعى «صبري. م»، حيث نشبت بينه وبين زوج طليقته يدعى «رضا. ع» مشاجرة بالأسلحة البيضاء قاما على إثرها كل منهما بالتعدي على الآخر، ما أسفر عن إصابة السائق بإصابات بالغة أودت بحياته داخل المستشفى بعد فشل محاولات الأطباء إنقاذه، كما أصيب الثاني بجروح قطعية بفروة الرأس وتم حجزه تحت العلاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد خلف مساعد مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول كل من «صبري. م. ف. ز»، 40 سنة سائق، ومقيم بقرية النشو، مصاب بجرح قطعي بالرقبة ولا يمكن استجوابه، و«رضا. ع. م»، 45 سنة ترزي مقيم بندر إيتاي البارود مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس إلى مستشفى إيتاى البارود بمحافظة البحيرة وتم حجزهما لتلقى العلاج اللازم.

مشاجرة بين سائق وترزي في البحيرة

وانتقلت الأجهزة الأمنية، والفحص تبين قيام المتوفى بالتوجه لمنزل طليقته «روضة» 38 سنة ربة منزل، لأخذ ابنتهما آية «عامان» رغما عنها، فحدثت بينهما مشادة قام على إثرها نجلها بالاتصال بوالده والذي حضر للمنزل ونشبت بينه مشادة مع الأول تطورت لمشاجرة قام خلالها الأول بالتعدي على الثاني بمقص وقام الثاني بالتعدي على الأول بمطواة محدثين إصابتهما.

ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة

وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في الحادث وهي مقص ومطواة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.

وصرحت الجهات المعنية بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها والتحفظ على المصاب الثاني داخل المستشفى على ذمة التحقيقات.

ومن جانبه، قال محمد الفقي محامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى 15 سنة كونها مشاجرة انتهت بوفاة أحدهما ويأتي ذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.