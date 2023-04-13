«الشباب والرياضة» تختتم فعاليات برنامج رؤية شبابية لمكافحة التطرف

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توصيات مؤتمر برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف الذي نظمته بالتنسيق والتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التابع لمشيخة الأزهر، بالاستماع لأفكار وأراء الشباب، وتوعيتهم على أحدث الطرق التي يتم استهدافهم بها من المنظمات الإرهابية وأصحاب الآراء المتشددة، على أن تكون مواجهة التطرف والإرهاب بالفكر الوسطي البناء والسلوك الإيجابي، بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، وكذلك التعرف على كل الأفكار السلبية التي طرأت على مجتمعنا وكيفية التصدي لها.

وجاءت توصيات مؤتمر برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف، خلال اختتام فعاليات البرنامج التي أقيمت داخل قاعات مرصد الأزهر، بمشاركة الكوادر الشبابية من جامعة الأقصر، على مدار اليومين الماضيين.

بناء الشخصية المصرية الواعية

يأتي البرنامج، في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بالعمل على بناء الشخصية المصرية الواعية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، للتصدي لأي من الظواهر السلبية التي طرأت على مجتمعنا المصري، التي تتنافى مع مجتمعنا وثقافتنا.

وتضمنت فعاليات مؤتمر برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف، تنفيذ جلسات وورش عمل مع الشباب من مختلف الجامعات والمحافظات، للاستماع إلى أرائهم وأفكارهم، والتحاور مع المحاضرين والمتخصصين في الموضوعات ذات الشأن المتعلقة بالتطرف والأفكار المتطرفة.

الاستماع لأفكار وأراء الشباب وتوعيتهم

يهدف البرنامج إلى الاستماع لأفكار وأراء الشباب وتوعيتهم على أحدث الطرق التي يجري استهدافهم بها من المنظمات الإرهابية وأصحاب الأراء المتشددة، على أن تكون مواجهة التطرف والإرهاب بالفكر الوسطي البناء والسلوك الإيجابي، بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، وكذلك التعرف على كل الأفكار السلبية التي طرأت على مجتمعنا وكيفية التصدي لها.

ومن الجدير بالذكر، أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، يرصد ويتابع ويجابه الأفكار والأيديولوجيات المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية بشتى أنواعها، والتركيز على نشر صحيح الإسلام، وإبراز دوره في دعم قيمة الإنسان والإنسانية، ورصد كل ما تبثه التنظيمات المتطرفة.

وتستمر وزارة الشباب والرياضة، في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج للجامعات من محافظات الصعيد، خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى يوليو 2023.