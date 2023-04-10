مصرع عامل دليفري صدمته سيارة مسرعة في الغردقة.. «مات صائما»

لقي شاب يعمل دليفري مصرعه وهو صائم إثر حادث تصادم دراجة نارية يقودها بسيارة على طريق الأحياء شمال مدينة الغردقة، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثمان.

مصرع شاب يعمل دليفري في حادث

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث تصادم سيارة بدراجة نارية يقودها شاب أثناء تأدية عمله في توصيل الطلبات دليفري، ويدعى محمد حسن 18 عاما، على طريق الاحياء شمال مدينة الغردقة.

تفاصيل وفاة شاب في حادث بالغردقة

وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والدفع بسيارة إسعاف، وتبين مصرع الشاب في الحال، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وعمل محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وقررت النيابة العامة.

حزن بالغردقة لوفاة عامل دليفري في حادث

وساد الحزن أهالي مدينة الغردقة وخرج المئات في جنازة الشاب لتوصيل جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر المسلمين بالغردقة، داعين له بالرحمة والمغفرة.