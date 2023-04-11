كيف تقضي إجازة العيد في الغردقة بأقل تكلفة؟.. مدينة شبابية وشواطئ عامة

تستعد أجهزة مدينة الغردقة لاستقبال إجازة العيد خلال الأيام المقبلة، حيث يحرص الآلاف على قضائها بالمدينة التي تحوي مناطق سياحية وترفيهية مميزة، وذلك بأقل تكلفة.

المدينة الشبابية في الغردقة

وقال أحمد عبد الباسط، مدير المدينة الشبابية بمحافظة البحر الأحمر لـ«الوطن»، إن الغردقة تضم عددا من المناطق التي يمكن قضاء إجازة العيد فيها بأقل تكلفة، منها فندق المدينة الشبابية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حيث يبدأ سعر الغرفة الثلاثية أو الرباعية من 177 جنيها للفرد، شاملا وجبة الإفطار، ويضم الفندق شاطئ خاص وحديقة وكافتريا، مشيرا إلى أن الفندق شهد تطويرا وتجديدا، وافتتحه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ عدة أشهر.

شواطئ العائلات في الغردقة

وقال أشرف فؤاد، مدير شواطئ العائلات بالغردقة، إن المدينة تحوي عددا من الشواطئ العامة، أهمها شاطىء العائلات «1»، وتضم شاطىء خاصا، ورسم دخوله 50 جنيها للفرد نهارا، و10 جنيهات ليلا، ومجانا للأطفال، إضافة إلى شاطىء العائلات «2»، ورسم الدخول 50 جنيها طوال اليوم، وتضم كافتيريات ومناطق مفتوحة ومسارات مشاة وشماسي، وشهد هذا الشاطئ تطويرا بتكلفة 11 مليون جنيه، وافتتحه محافظ البحر الأحمر في العيد القومي للمحافظة في شهر يناير من العام الجاري.

مماشي سياحية بالغردقة

وأشار بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن الغردقة تضم عددا من المماشي السياحية، والدخول لها بالمجان، وأهمها الممشى السياحي على طريق القرى، وممشي «شيري» وسط مدينة الغردقة، وممشي «هاواي» شمال الغردقة، و«ممشي النصر»، وتضم هذه المماشي محال تجارية ومطاعم سياحية وبازارات.