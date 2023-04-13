إصابة شاب بغيبوبة ونزيف داخلي إثر حادث سير قبل الإفطار في الغردقة

ساد الحزن مدينة الغردقة لدخول شاب في غيبوبة إثر حادث أليم أثناء مشاركته إحدى الجمعيات الخيرية في توزيع وجبات إفطار قبل أذان المغرب، وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة الشاب إسماعيل البرديسي للدعاء له بالشفاء إثر الحادث الأليم.

حادث الغردقة

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة بلاغ بتعرض شاب في العقد الثاني من العمر يدعي إسماعيل محمد البرديسي لحادث سير أثناء توزيع وجبات إفطار للصائمين قبل أذان المغرب في شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم الدفع بسيارة إسعاف وتبين إصابة الشاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة إلى موقع الحادث لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وجار التحقيقات لحين تفريغ كاميرات المراقبة.

حزن في الغردقة

وساد الحزن مدينة الغردقة وتداول عدد من المواطنين صورة الشاب إسماعيل البرديسي داعين له بالشفاء: «ماذا بينك وبين الله ليحبك الناس مثل هذا الحب والكل يتباري عبر صفحات التواصل الإجتماعي بالدعاء لك».

قال أحمد عبد الباسط أحد القيادات الشبابية في الغردقة لـ«الوطن» إن إسماعيل شاب خدوم متطوع من أهالي الغردقة سباق للخير، تعرض لحادث سير قبل أذان المغرب أثناء تجهيز الإفطار الصائمين وتعرض لحادث في تلك اللحظة وهو الآن في العناية المركزة.

حالة الشاب إسماعيل

وأفاد مصدر طبي بالمستشفى المعالج للشاب بأن إسماعيل أصيب بنزيف داخلي وكسر في قاع المخ وتكيس دموي في العين نتيجة الحادث ودخل في غيبوبة ويرقد بغرفة العناية المركزة تحت العلاج وجار عمل اللازم.