«تعليم القاهرة» تحتفل بالطلاب الأيتام وذوي الهمم في احتفالية «يوم اليتيم»

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن استضافة عدد من الأطفال الأيتام وبينهم ذوي الهمم بإدارة المرج التعليمية، وإهدائهم بعض الهدايا الرمزية لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأيتام ودعمهم لبناء شخصية مصرية سوية، وقدّم الأطفال من ذوي الهمم لمدير المديرية، بعض اللوحات الإرشادية الخاصة بهم والتي تدل على الحب والوفاء.

الاهتمام باليتيم وتقديم الدعم النفسي

وأكد أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ضرورة الاهتمام باليتيم وتقديم الدعم النفسي قبل المعنوي لهم ومشاركتهم جميع الاحتفالات والمناسبات، ما يبث فيهم السعادة والفرح والأمل، مشددا على تقديم سبل الدعم الممكنة والخدمات للأطفال الأيتام وذوي الهمم، وأنّ مكتبه مفتوح لهم ولذويهم في أي وقت لتلبية مطالبهم.

يوم اليتيم

وأشار مدير المديرية، إلى أنّ يوم اليتيم من أهم الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعا تجاه أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا أقرب الناس إليهم فلنكن لهم يد العون التي ترسم البسمة على شفاهم وتضمن لهم مستقبل أمن مشرق، لافتا إلى مشاركتهم في الأنشطة التي تنظمها المديرية، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا اليوم ورسم البسمة على وجوهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

يذكر أنّه جرى تخصيص يوم للاحتفال بالطفل اليتيم في مصر والعالم العربي، ليكون بمثابة رسالة لجميع الأيتام بأنّ المجتمع لا ينساهم وأنّهم جزء لا يتجزأ منه.