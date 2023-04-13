وزير الخارجية التركي: نعمل على زيادة معدل السياحة بين مصر وتركيا

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن مجال السياحة في الفترة المقبلة محل اهتمام بين البلدين: «نحرص على زيادة عدد السياح بشكل متبادل بين البلدين، وسنحفز المواطنين على ذلك»، لافتا إلى أن الزيارات وتبادل الاتصالات بين الشعوب له فائدة كبيرة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية المصري السفير سامح شكري أنه ربما تعقد اجتماعات مشتركة بين البلدين للجان الثقافة والسياحة، وحطمنا الرقم القياسي فيما يتعلق بعدد السياح المصريين الذين زاروا تركيا، وتوجد 50 رحلة للخطوط الجوية التركية بين الطرفين تصل للقاهرة والإسكندرية ونعمل على زيادتها وبدء الرحلات البحرية بين البلدين التى توطد العلاقات وتعزز حركة التجارة.