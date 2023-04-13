شكري: اتفقت مع وزير خارجية تركيا على استمرار الوتيرة السريعة في الاتصالات

قال السفير سامح شكري، وزير الخارحية، إننا اتفقنا مع وزير الخارجية التركي على استمرار الوتيرة السريعة في الاتصالات والتواصل، للفوائد التي تنتج عنها من خلال تحديد نتائج محددة تؤدي إلى مزيد من التفاهم ومزيد من الاتفاق على الخطوات التي يتطلب منا اتخاذها.

إطار زمني محدد للارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي وبثته شاشة «إكسترا نيوز»: «واتفقنا على إطار زمني محدد يتم بلورته فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية، وسوف يتم الإعلان عن ذلك في الوقت الملائم في إطار التحضير لعقد قمة على مستوى رئيسي البلدين لتتوج بالمسار الذي بدأناه منذ سنوات، ولكن أخذ شكله خلال الشهر والنصف الماضيين ليكون انطلاقة جديدة لهذه العلاقة».